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Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:15
Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР - Фото
Фото: ГУР

Российские оккупанты в Крыму готовятся отбивать атаки украинских Сил обороны, они минируют местность, роют окопы и траншеи. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта", – говорится в сообщении.

Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

Как отмечается, недавно вдоль берега у села Молочное в Сакском районе оккупанты начали оборудовать сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

"Дополнительно устанавливаются так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", – сообщили в ГУР.

Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

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Наталія Медведєва
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война Крым гур
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