Оккупанты в Крыму боятся десанта ВСУ, минируют Сакский район, роют окопы – фото ГУР

Российские оккупанты в Крыму готовятся отбивать атаки украинских Сил обороны, они минируют местность, роют окопы и траншеи. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, недавно вдоль берега у села Молочное в Сакском районе оккупанты начали оборудовать сеть минных заграждений, окопов и траншей.

"Дополнительно устанавливаются так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", – сообщили в ГУР.

13 декабря Данилов заявил, что Россия не уйдет на Рождество, ВСУ выбьют оккупантов отовсюду, в том числе из Крыма.

Читайте также: Оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов – ГШ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.