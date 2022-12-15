Оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов – ГШ
Успешные действия украинских войск на юге и в Черноморской операционной зоне вынудили российских оккупантов прибегнуть к усилению обороны захваченного Крымского полуострова. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На территории Крыма враг усиленно окапывается, сказал представитель Генштаба, – строит инженерные заграждения и фортификационные сооружения, в том числе с привлечением гражданских компаний.
"На аэродромах "Бельбек", "Гвардейское" и "Саки" осуществляется разворачивание средств радиоэлектронной борьбы для противодействия крылатым ракетам и ударным беспилотникам", – сказал бригадный генерал.
Читайте также: Подоляк "гарантирует", что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова
Также, по его словам, российская военная авиация интенсивнее патрулируют береговую зону в поисках диверсантов, а в бухтах оккупированного Севастополя усилены противодиверсионные меры.
- Министр обороны Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе Крыма, но эвакуации пока нет, заявляли в ГУР.
- Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова.
Читайте также: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму, там 750 единиц техники — Генштаб
Комментарии