Оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов – ГШ

Успешные действия украинских войск на юге и в Черноморской операционной зоне вынудили российских оккупантов прибегнуть к усилению обороны захваченного Крымского полуострова. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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На территории Крыма враг усиленно окапывается, сказал представитель Генштаба, – строит инженерные заграждения и фортификационные сооружения, в том числе с привлечением гражданских компаний.

"На аэродромах "Бельбек", "Гвардейское" и "Саки" осуществляется разворачивание средств радиоэлектронной борьбы для противодействия крылатым ракетам и ударным беспилотникам", – сказал бригадный генерал.

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Также, по его словам, российская военная авиация интенсивнее патрулируют береговую зону в поисках диверсантов, а в бухтах оккупированного Севастополя усилены противодиверсионные меры.

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Євген Пилипенко

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