UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 12:18
Оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов – ГШ - Фото
Алексей Громов (скриншот видео)

Успешные действия украинских войск на юге и в Черноморской операционной зоне вынудили российских оккупантов прибегнуть к усилению обороны захваченного Крымского полуострова. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На территории Крыма враг усиленно окапывается, сказал представитель Генштаба, – строит инженерные заграждения и фортификационные сооружения, в том числе с привлечением гражданских компаний.

"На аэродромах "Бельбек", "Гвардейское" и "Саки" осуществляется разворачивание средств радиоэлектронной борьбы для противодействия крылатым ракетам и ударным беспилотникам", – сказал бригадный генерал.

Читайте также: Подоляк "гарантирует", что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова 

Также, по его словам, российская военная авиация интенсивнее патрулируют береговую зону в поисках диверсантов, а в бухтах оккупированного Севастополя усилены противодиверсионные меры.

Читайте также: Джанкой превратился в самую большую базу РФ в Крыму, там 750 единиц техники — Генштаб

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым освобождение оборона деоккупация Алексей Громов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 