Россия не уйдет на Рождество, ВСУ выбьют их отовсюду, в том числе из Крыма — Данилов
Российские оккупанты не покинут захваченную территорию самостоятельно, но Вооруженные Силы Украины выбьют их отовсюду, включая Крым. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
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По его словам, на Рождество могут случиться "какие-то чудеса", но не вывод российских войск из Украины.
"К сожалению это не относится к РФ. Они никуда не уйдут, уйти могут только под нашим давлением, ВСУ заставят врага покинуть нашу территорию, включая Крым", — сказал Данилов.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин, его окружение и все, кто голосовал за войну против Украины, должны понести ответственность.
"Иначе новая война против Украины или других соседей РФ будет вопросом времени. Они такая страна", — подчеркнул секретарь СНБО.
- Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно "озвереет", но будет "пылать, пока не сгорит Москва".
- Он говорил, что Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения на нанесение ударов по российскому агрессору, на каких бы территориях он не находился.
- Секретарь СНБО прогнозирует, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск.
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