Россия не уйдет на Рождество, ВСУ выбьют их отовсюду, в том числе из Крыма — Данилов

Российские оккупанты не покинут захваченную территорию самостоятельно, но Вооруженные Силы Украины выбьют их отовсюду, включая Крым. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на Рождество могут случиться "какие-то чудеса", но не вывод российских войск из Украины.

"К сожалению это не относится к РФ. Они никуда не уйдут, уйти могут только под нашим давлением, ВСУ заставят врага покинуть нашу территорию, включая Крым", — сказал Данилов.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин, его окружение и все, кто голосовал за войну против Украины, должны понести ответственность.

"Иначе новая война против Украины или других соседей РФ будет вопросом времени. Они такая страна", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Дмитро Гриниченко

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