Данилов: РФ особенно озвереет в ближайшее время, она будет пылать, пока не сгорит Москва
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно "озвереет", но будет "пылать, пока не сгорит Москва". Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, все больше стран становятся на сторону Украины, видя ход войны, нейтральные государство начинают оказывать большую поддержку, что приближает победу.
"Легко не будет, они будут становиться бешеными, как крыса в углу. В ближайшие полтора-два месяца Россия озвереет и может быть особенно опасной", — сказал Данилов.
Комментируя взрывы и пожары на территории России он подчеркнул, что подобные ситуации будут увеличиваться.
"Оно будет пылать до того времени, пока не сгорит вся Москва, это случится при нашей жизни", — резюмировал секретарь СНБО.
- Он говорил, что Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения на нанесение ударов по российскому агрессору, на каких бы территориях он не находился.
- Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск.
- Секретарь СНБО отмечал, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.
Читайте также: "Поможет сэкономить на генераторах". Данилов заявил, что Украине нужны ракеты на 800 км
Комментарии