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Данилов: РФ особенно озвереет в ближайшее время, она будет пылать, пока не сгорит Москва

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 21:42
Данилов: РФ особенно озвереет в ближайшее время, она будет пылать, пока не сгорит Москва - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно "озвереет", но будет "пылать, пока не сгорит Москва". Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, все больше стран становятся на сторону Украины, видя ход войны, нейтральные государство начинают оказывать большую поддержку, что приближает победу. 

"Легко не будет, они будут становиться бешеными, как крыса в углу. В ближайшие полтора-два месяца Россия озвереет и может быть особенно опасной", — сказал Данилов.

Комментируя взрывы и пожары на территории России он подчеркнул, что подобные ситуации будут увеличиваться. 

"Оно будет пылать до того времени, пока не сгорит вся Москва, это случится при нашей жизни", — резюмировал секретарь СНБО.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война Алексей Данилов
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