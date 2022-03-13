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Оккупанты в Мелитополе похитили главу райсовета. Это уже третий заложник РФ – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 17:04
Оккупанты в Мелитополе похитили главу райсовета. Это уже третий заложник РФ – СМИ - Фото
Сергей Прийма (фото - личный Facebook)

Сегодня, около 07:30, оккупанты пришли домой и похитили главу Мелитопольского районного совета Сергея Прийму. Вместе с ним из дома забрали документы, мобильные устройства, требовали пароли к ним. Об этом сообщает местное издание Мелитополь.

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Захватчики целенаправленно похищают представителей законно избранной власти и активистов, сообщает СМИ.

11 марта вооруженные люди прямо с рабочего места увезли городского голову Мелитополя Ивана Федорова. На следующий день была похищена активистка Ольга Гайсумова. В настоящее время об их судьбе ничего неизвестно.

  • Вчера президент Зеленский, комментируя похищение Ивана Федорова, сообщил: население не подчинилось оккупантам в захваченных городах, поэтому они решили влиять на ситуацию с помощью давления на мэров или похищений. Такими действиями Россия превращается "в аналог террористов ИГИЛ", с которыми невозможно вести переговоры.
  • Сейчас в Мелитополе российские войска устанавливают "свою" администрацию. Им помогают ряд депутатов. К жителям города по местному ТВ обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. Ее представили как и.о. мэра города.

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Валерия Кондратова
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