Оккупанты задержали в Крыму участника "русской весны": видео

Сергей Акимов (фото - ru.krymr.com)

Крымского коллаборанта Сергея Акимова, который принимал активное участие в оккупации Россией украинского полуострова, задержали российские силовики. Об этом сообщает Крым Реалии.

Перед этим дома у Акимова в Симферополе прошел обыск.

Сейчас пророссийского активиста везут в суд для избрания меры пресечения.

Сам Акимов в комментарии изданию сказал, что его "скорее всего арестуют".

Акимов также известен как "атаман крымского казачества". Награжден российскими медалями (в том числе – "За освобождение Крыма").

По данным Крым Реалии, Акимов после оккупации россиянами Крыма не смог развивать свой бизнес, был уволен с работы, после чего начал устраивать одиночные митинги и пикеты против оккупационной администрации.

В сообществе CrimeaDays в Facebook со ссылкой на "атамана крымского казачества" Олега Кочерова сообщают, что Акимов обвиняется по трем статьям УК РФ: экстремизм, терроризм и разжигание межнациональной розни.

За пять лет оккупации Крыма на украинский полуостров страна-агрессор "под разными мотивами" переселила более 140 000 граждан России.