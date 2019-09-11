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Оккупанты заложат в Крыму два корабля-аналога Мистралей - росСМИ

Оккупанты заложат в Крыму два корабля-аналога Мистралей - росСМИ - Фото
Территория завода "Залив" в Керчи (скриншот из видеозаписи)
11.09.2019, 09:06

Начало строительства вертолетоносцев для флота РФ - в следующем мае, утверждают "источники"

Оккупанты Крыма собираются начать строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК) на заводе "Залив" в Керчи. Старт процесса - в мае 2020 года, сообщает со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли РФ пропагандистский ресурс ТАСС.

Ранее УДК в России не строили. Каждый из них будет способен нести на борту более 10 тяжелых вертолетов, от нескольких сотен до тысячи и более морпехов, получит большую доковую камеру для десантных катеров и бронетехники.

Оба вертолетоносца проектируются водоизмещением до 15 000 тонн, причем головной корабль хотят сдать ВМФ РФ "до конца 2027 года", а серийный - до начала 2030-х.

Официального подтверждения этой информации нет.

Французские "Мистрали", которые Париж отказался продавать РФ после ее вторжения в Украину, способны нести до 16 вертолетов.

Справка. "Залив" в Крыму - одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, градообразующее предприятие Керчи. Известен как строитель военных фрегатов. Имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 000 т. До оккупации Крыма в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Ранее входил в ХК АвтоКрАЗ.

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