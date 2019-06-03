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03.06.2019, 15:29

"Оккупация Буковины": автор видео говорит, что пошутил

"Оккупация Буковины": автор видео говорит, что пошутил - Фото
Скриншот с видео

Пользователь 30192 опубликовал новое видео

Пользователь YouTube, который ранее опубликовал видео о захвате Румынией территории Буковины в 2022 году, из-за чего главный военный прокурор Анатолий Матиос инициировал совещание руководителей всех правоохранительных ведомств, заявил, что показанное в ролике – шутка.

Пользователь 30192 опубликовал новое видео, в котором говорится: "Возражаю: это все шутка! Улыбнись так, будто завтрашних друзей нет!"

Также в ролике использовано изображение Матиоса.

В конце видео на экране появляется еще одна надпись: "Улыбнитесь, друзья. Оно того стоит".

2 июня Матиос заявил, что на 3 июня созывает совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

Он также сказал, что лично откроет уголовное производство по этому инциденту.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что тоже примет участие в совещании.

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Теги: оккупация, анатолий матиос, буковина
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