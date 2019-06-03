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03.06.2019, 13:00

"Оккупация Буковины". Баканов придет на совещание Матиоса

"Оккупация Буковины". Баканов придет на совещание Матиоса - Фото
Иван Баканов (скриншот)

Баканов сказал, что на совещание придет, но посоветовал военному прокурору взвешивать, что нужно комментировать, а что - не стоит

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов придет на совещание, инициированное главным военным прокурором Анатолием Матиосом по вопросу о якобы намерении Румынии захватить Буковину. Об этом Баканов заявил сегодня на брифинге.

Поводом для заявления Матиоса об "оккупации" Буковины стал ролик сомнительного качества, опубликованный в сети.

"Я видел ролик, о котором вы говорите. Господин Матиос вроде бы, я из Интернета узнал, пригласил меня на совместное совещание. К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах, о которых я доложу на этом собрании, чтобы правоохранительные органы совместно принимали решение", - сказал Баканов.

При этом он добавил, что привлечение внимания к видео такого рода "становится информационно более мощным поводом для того, чтобы об этом ролике узнали". "Поэтому в таких вопросах надо все-таки взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать", - сказал Баканов.

2 июня Матиос заявил, что созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

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Теги: сбу, анатолий матиос, буковина, совещание, Иван Баканов
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