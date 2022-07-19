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Около 1000 россиян с техникой двинулись в сторону Запорожья – мэрия Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 15:03
Около 1000 россиян с техникой двинулись в сторону Запорожья – мэрия Мариуполя - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Около 1000 российских оккупантов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей, двинулись в направлении Запорожья. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Фиксируем, что российские военные, около 1000 нелюдей, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка – Стародубовка – Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья", – сказано в сообщении.

По словам советника мэра, большинство личного состава российских военных – моложе 23 лет, часть из них срочники.

  • 7 июля украинская разведка сообщала, что Россия может попытаться наступать на Запорожье или в сторону Великой Новоселовки и Покровска с целью оцепления украинских подразделений.

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Оксана Житнюк
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