Россия усиливает свои войска в Запорожской области. Возможно наступление оттуда – разведка

Главное управление разведки считает, что Россия в ближайшее время будет занята установлением контроля над оставшейся частью Луганской области, которую она еще не захватила. После этого она может попытаться организовать наступление на Донбасс из Запорожской области, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью. Самая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на рубежи Донецкой области", — рассказала она на брифинге в четверг.

В Харьковской области, по мнению разведки, российские войска будут держать оборону, чтобы не допустить выхода Сил обороны Украины на государственную границу и обезопасить линию поставок Белгород – Купянск – Изюм.

Разведка не исключает, что Россия попытается наступать на Запорожье или в сторону Великой Новоселовки и Покровска с целью оцепления украинских подразделений.

Подразделения оккупационных войск в этом направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонными тактическими группами.

На правом берегу Днепра в Херсонской области россияне будут держать оборону и проводить диверсионные действия, считает разведка.

"Учитывая отсутствие признаков создания на территории Приднестровского региона Молдовы и Беларуси наступательных группировок и отсутствия значительного количества российских войск, в настоящее время ГУР рассматривает вероятность проведения наступления противника как один из возможных сценариев, но оценивает эту вероятность как низкую", — заявила Маляр.

По оценке британской разведки следующее большое сражение будет за Славянск. За неделю россияне продвинулись к городу со стороны Изюма на пять километров.

6 июля глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона.

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Андрей Водяный

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