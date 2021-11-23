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Около 20 финнов воевали на Донбассе за боевиков. Хельсинки это не расследует – Yle

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 14:14
Около 20 финнов воевали на Донбассе за боевиков. Хельсинки это не расследует – Yle - Фото
Финские боевики на Донбассе (фото - Yle)

Около 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне гибридной армии РФ. В отличие от других европейских государств Хельсинки не расследует их деятельность в силу финского законодательства, пишет Yle.

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Оценки количества финнов, воевавших на Донбассе, разнятся, отмечают журналисты. По оценкам некоторых служб безопасности, всего их было около 20. В большом материале Yve рассказываются истории нескольких финских боевиков, которые не скрывают участия в войне на Донбассе: Петри Вильякайнена, псевдо "Лаури Карху", Йохана Бекмана и Януса Путконена.

В финской полиции объясняют, что по местному законодательству участие в зарубежных войнах само по себе не наказуемо, но есть ответственность за участие в военных преступлениях.

Однако журналисты отметили, что возможные военные преступления России против Украины рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. А министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон считает, что "иностранные боевики могут быть виновны в многочисленных преступлениях, наказуемых в Финляндии".

При этом, как пишет Yle, серия звонков в финские органы власти "оставляет впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в военных преступлениях или других преступлениях на Донбассе".

Журналисты отмечают, что блогер Марко Энквист, который исследовал участие финнов в войне на Донбассе, еще в 2016-м обращался в прокуратуру с просьбой расследовать деятельность Бекмана и Путконена.

По данным Yle, Бекман – вероятно, один из ключевых финских боевиков на Донбассе, который организовывал прибытие в ОРДЛО других граждан Финляндии. Путконен же делал пропагандистские подкасты, был лично знаком с ликвидированным в 2018 году главарем боевиков Александром Захарченко и приложил руку к недопуску иностранных журналистов на Донбасс.

Прокуратура тогда решила, что предполагаемые преступления происходили в Украине – и расследовать их должны украинские власти. По информации Yle, никто это дело не расследовал. LIGA.net обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины.

В то же время Yle пишет, что в СМИ сообщали о расследовании Украиной возможной причастности четырех граждан Финляндии к военным преступлениям. Журналисты попросили украинскую прокуратуру, финские Минюст и МВД раскрыть детали этого расследования, однако пока дополнительных сведений не получили.

В целом Yle отмечает, что в других европейских странах наемников судят. В частности, приговоры за войну на стороне боевиков выносили в Чехии, Литве, Латвии, Германии и Великобритании.

  • Чехия регулярно сообщает о приговорах для людей, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. Как правило, им дают по 20 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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боевики война Донбасс гибридная армия рф финны
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