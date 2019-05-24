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24.05.2019, 16:38

"Олигарх в тюрьме - большевизм". Луценко о Коломойском: видео

"Олигарх в тюрьме - большевизм". Луценко о Коломойском: видео - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/ LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что у многих людей сложилось впечатление, что борьба с коррупцией - это другое название борьбы с богатыми

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что многие неправильно понимают борьбу с коррупцией. "И поэтому, говорить: если человек богат, он априори преступник, я не буду", - сказал он в интервью LIGA.net: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду".

"Говорить, что олигарх точно должен сидеть в тюрьме, неправильно. Чтобы эта большевистская тема не возобладала, богатые люди должны давать интервью журналистам, показы прокурорам и платить налоги", - говорит Луценко.

Также он отметил, что не встречался с Игорем Коломойским после его приезда в Украину. При этом сказал: "что если надо будет, пообщаемся, нет проблем", но не готов видеться с олигархом один на один. Генпрокурор подчеркнул, что на данный момент Коломойский не является подозреваемым или обвиняемым, а потому в определенных обстоятельствах может общаться с генпрокурором. 

"Если будет необходима встреча (с Коломойским), то один на один кофе с ним пить я не буду", - сказал генпрокурор. Также чиновник отметил, что правоохранительные органы США не обращались в ГПУ относительно Коломойского. 

Ранее стало известно, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, об это написало The Daily Beast со ссылкой на три источника.

Читайте также: полную версию интервью с Юрием Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду" 

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Теги: юрий луценко, игорь коломойский
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