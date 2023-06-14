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Омбудсмен о Днепропетровском интернате: Связанные дети, тараканы, нет укрытия – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 18:03
Омбудсмен о Днепропетровском интернате: Связанные дети, тараканы, нет укрытия – фото - Фото
Ребенок (фото – pixabay.com)

Офис омбудсмена обнаружил "вопиющие" нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате – детей связывали, у них обнаруживали телесные повреждения, по пищеблоку бегали тараканы. Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В заведении, по его словам, находились 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

Мониторинговая группа выявила следующее:

  • Один подопечный интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время, в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.
  • Были обнаружены другие случаи применения к подопечным и питомцам физического ограничения. И это без наличия правовых оснований. При этом для фиксации детей часто используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.
  • Систематические случаи получения подопечными телесных повреждений. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей вследствие падения с кроватей, самоповреждения во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждений об осмотре травмированных врачами.
  • Некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, у них была грязная постель, изношенная одежда.
  • Для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется непригодный для эксплуатации лифт.
  • Нет простого укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.
  • Некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.
  • Несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.
  • Тараканы в пищеблоке.

Омбудсмен о Днепропетровском интернате: Связанные дети, тараканы, нет укрытия – фото

Лубинец подчеркнул, что такие действия администрации и персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Офис направил соответствующие письма реагирования правоохранительным органам и Днепропетровской ОВА.

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Вадим Ребрина
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права человекапыткиинтернатДмитрий Лубинец
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