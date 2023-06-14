Омбудсмен о Днепропетровском интернате: Связанные дети, тараканы, нет укрытия – фото

Офис омбудсмена обнаружил "вопиющие" нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате – детей связывали, у них обнаруживали телесные повреждения, по пищеблоку бегали тараканы. Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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В заведении, по его словам, находились 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

Мониторинговая группа выявила следующее:

Один подопечный интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время, в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.

Были обнаружены другие случаи применения к подопечным и питомцам физического ограничения. И это без наличия правовых оснований. При этом для фиксации детей часто используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.

Систематические случаи получения подопечными телесных повреждений. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей вследствие падения с кроватей, самоповреждения во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждений об осмотре травмированных врачами.

Некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, у них была грязная постель, изношенная одежда.

Для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется непригодный для эксплуатации лифт.

Нет простого укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.

Некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.

Несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.

Тараканы в пищеблоке.

Лубинец подчеркнул, что такие действия администрации и персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Офис направил соответствующие письма реагирования правоохранительным органам и Днепропетровской ОВА.

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