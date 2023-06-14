Омбудсмен о Днепропетровском интернате: Связанные дети, тараканы, нет укрытия – фото
Офис омбудсмена обнаружил "вопиющие" нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате – детей связывали, у них обнаруживали телесные повреждения, по пищеблоку бегали тараканы. Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В заведении, по его словам, находились 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.
Мониторинговая группа выявила следующее:
- Один подопечный интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время, в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.
- Были обнаружены другие случаи применения к подопечным и питомцам физического ограничения. И это без наличия правовых оснований. При этом для фиксации детей часто используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.
- Систематические случаи получения подопечными телесных повреждений. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей вследствие падения с кроватей, самоповреждения во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждений об осмотре травмированных врачами.
- Некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, у них была грязная постель, изношенная одежда.
- Для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется непригодный для эксплуатации лифт.
- Нет простого укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.
- Некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.
- Несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.
- Тараканы в пищеблоке.
Лубинец подчеркнул, что такие действия администрации и персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Офис направил соответствующие письма реагирования правоохранительным органам и Днепропетровской ОВА.
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