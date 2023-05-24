Изнасилование в Кагарлыке: суд дал двум бывшим полицейским по 11 лет за решеткой

Обуховский райсуд вынес приговор двум бывшим правоохранителям, которых обвиняли в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области 3 года назад – по 11 лет заключения. Об этом сообщила одна из адвокаток потерпевшей Елена Сотник в Facebook.

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Правозащитница отметила, что суд признал эксоперуполномоченного Сергея Сулиму и бывшего начальника сектора криминальной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николая Кузива виновными по всем статьям обвинения по этому делу.

По словам Сотник, также суд принял положительное решение в удовлетворении гражданского иска потерпевшей к Национальной полиции – ей должны выплатить 1 200 000 грн компенсации морального вреда.

"Мы ожидаем апелляцию, но я уверена, что справедливое решение устоит", - добавила адвокат.

25 мая 2020 года задержали двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины



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