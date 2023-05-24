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Зґвалтування у Кагарлику: суд дав двом колишнім поліцейським по 11 років за ґратами

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 20:05
Зґвалтування у Кагарлику: суд дав двом колишнім поліцейським по 11 років за ґратами - Фото
Кагарлицький відділок поліції (Фото: пресслужба Нацполіції)

Обухівський райсуд виніс вирок двом колишнім правоохоронцям, яких звинувачували в зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику Київської області 3 роки тому, – по 11 років ув'язнення. Про це повідомила одна із адвокаток потерпілої Олена Сотник у Facebook.

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Правозахисниця зазначила, що суд визнав ексоперуповноваженого Сергія Сулиму та колишнього начальника сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Миколу Кузіва винними за всіма статтями обвинувачення в цій справі.

За словами Сотник, також суд схвалив позитивне рішення у задоволенні цивільного позову потерпілої до Національної поліції – їй мають виплатити 1 200 000 грн компенсації моральної шкоди.

"Ми очікуємо апеляцію, але я впевнена, що справедливе рішення встоїть", – додала адвокатка 

  • 25 травня 2020 року було затримано двох співробітників Кагарлицького відділку поліції за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки.
  • 26 травня у МВС розповіли хронологію затримання підозрюваних поліцейських, затриманим повідомили про підозру.
  • 2 липня ДБР повідомило про підозру в тортурах оперуповноваженого Кагарлицького відділення поліції та ще одному поліцейському.
  • 3 липня суд Києва обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у тортурах працівникам Кагарлицького відділення.
Олег Васьків
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