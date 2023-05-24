Зґвалтування у Кагарлику: суд дав двом колишнім поліцейським по 11 років за ґратами

Обухівський райсуд виніс вирок двом колишнім правоохоронцям, яких звинувачували в зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику Київської області 3 роки тому, – по 11 років ув'язнення. Про це повідомила одна із адвокаток потерпілої Олена Сотник у Facebook.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Правозахисниця зазначила, що суд визнав ексоперуповноваженого Сергія Сулиму та колишнього начальника сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення поліції Миколу Кузіва винними за всіма статтями обвинувачення в цій справі.

За словами Сотник, також суд схвалив позитивне рішення у задоволенні цивільного позову потерпілої до Національної поліції – їй мають виплатити 1 200 000 грн компенсації моральної шкоди.

"Ми очікуємо апеляцію, але я впевнена, що справедливе рішення встоїть", – додала адвокатка

25 травня 2020 року було затримано двох співробітників Кагарлицького відділку поліції за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки.

26 травня у МВС розповіли хронологію затримання підозрюваних поліцейських, затриманим повідомили про підозру.

2 липня ДБР повідомило про підозру в тортурах оперуповноваженого Кагарлицького відділення поліції та ще одному поліцейському.

3 липня суд Києва обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у тортурах працівникам Кагарлицького відділення.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.