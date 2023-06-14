Зв’язані діти, таргани, відсутність укриття. Кричуща ситуація у Дніпропетровському інтернаті – фото

Офіс омбудсмана виявив "кричущі" порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті – дітей зв’язували, у них виявляли тілесні ушкодження, у харчоблоці бігали таргани. Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

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У закладі, за його словами, перебувало 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Моніторингова група виявила наступне:

Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив, що хлопчика зафіксували, бо у нього стався нервовий напад. Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

Були виявлені інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. І це без наявності правових підстав. Водночас для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.

Систематичні випадки отримання підопічними тілесних ушкоджень. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.

Деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг.

Для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації.

Немає найпростішого укриття: під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.

Деякі приміщення потребують негайного ремонту.

Невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їхнє право на приватність.

Таргани в харчоблоці.

Лубінець наголосив, що такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Офіс направив відповідні листи реагування до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА.

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