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Зв’язані діти, таргани, відсутність укриття. Кричуща ситуація у Дніпропетровському інтернаті – фото

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 18:03
Зв’язані діти, таргани, відсутність укриття. Кричуща ситуація у Дніпропетровському інтернаті – фото - Фото
Дитина (фото – pixabay.com)

Офіс омбудсмана виявив "кричущі" порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті – дітей зв’язували, у них виявляли тілесні ушкодження, у харчоблоці бігали таргани. Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

У закладі, за його словами, перебувало 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Моніторингова група виявила наступне:

  • Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив, що хлопчика зафіксували, бо у нього стався нервовий напад.  Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем.
  • Були виявлені інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. І це без наявності правових підстав. Водночас для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.
  • Систематичні випадки отримання підопічними тілесних ушкоджень. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.
  • Деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг.
  • Для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації.
  • Немає найпростішого укриття: під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.
  • Деякі приміщення потребують негайного ремонту.
  • Невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їхнє право на приватність.
  • Таргани в харчоблоці.

Зв’язані діти, таргани, відсутність укриття. Кричуща ситуація у Дніпропетровському інтернаті – фото

Лубінець наголосив, що такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Офіс направив відповідні листи реагування до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА.

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Вадим Ребрина
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права людиникатуванняінтернатдмитро Лубінець
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