Омбудсмен: У пленных россиян больше нет права на звонки

Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

У пленных российских оккупантов больше нет права совершать телефонные звонки из Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он отметил, что сейчас в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных РФ, условия в которых отвечают Женевским конвенциям.

"Мы понимаем, что, к сожалению или к счастью, мы не можем вести себя как россияне <…> Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию РФ", – напомнил он.

Лубинец подчеркнул, что позиция Офиса омбудсмена была в этом вопросе очень простой: согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки.

"По состоянию на сегодняшний день нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", – сказал омбудсмен.

Весной 2024 года украинцы обратились к Кабмину с петицией о приостановлении предоставления российским военнопленным права на телефонную связь.

Премьер Шмыгаль в ответе отверг эту идею – подчеркнул, что телефонные разговоры важны для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.

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