Оккупанты казнили трех украинских военнопленных под Покровском: начато расследование

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Начато расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, следствие идет по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством. По предварительным данным, 27 августа россияне совершили атаку с использованием беспилотника на одну из позиций Вооруженных Сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар.

Оккупанты обошли позицию с трех сторон и во время последующего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Другие военные, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен.

Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время россияне открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются.

"В настоящее время осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев – когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт", — заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Ранее американский канал CNN обнародовал видео с казнью трех украинских военнослужащих, снятое во время боев в конце августа вблизи города Покровска.

"Этот инцидент, описанный украинским должностным лицом, попросившим не разглашать некоторые детали, чтобы защитить идентичность подразделения, является частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году", – говорится в материале.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

18 июня Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области.

3 августа в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного с отрезанной головой и конечностями. Лубинец обратился по этому поводу в МККК и ООН.

17 августа ОГП сообщил, что правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным.

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