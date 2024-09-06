Окупанти стратили трьох українських військовополонених під Покровськом: розпочато розслідування

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Розпочато розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, слідство йде за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За попередніми даними, 27 серпня росіяни вчинили атаку з використанням безпілотника на одну з позицій Збройних Сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.

Окупанти обійшли позицію з трьох боків і під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.

Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і стали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час росіяни відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються.

"Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків – коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт", – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Раніше американський канал CNN оприлюднив відео зі стратою трьох українських військовослужбовців, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ.

"Цей інцидент, описаний українським посадовцем, який попросив не розголошувати деякі деталі, щоб захистити ідентичність підрозділу, є частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали цього року", – йдеться у матеріалі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

18 червня Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

3 серпня у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою й кінцівками. Лубінець звернувся щодо цього до МКЧХ та ООН.

17 серпня ОГП повідомив, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом опублікованого у мережі відео з обезголовленим, імовірно, українським військовим.

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