Петиция о лишении российских пленных права на телефонную связь набрала голоса

Автор петиции считает, что отношение к российским пленным "должно иметь разумные пределы"

Оккупант (Фото: Ресурс оккупантов)

Петиция о приостановке предоставления российским военнопленным права на телефонную связь набрала необходимые 25 000 голосов. Далее ее должен рассмотреть Кабинет министров. Об этом идет речь на сайте правительства.

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В петиции, опубликованной 22 марта, автор Инна Турова призывает приостановить предоставление российским пленным права совершать звонки до тех пор, пока РФ не обеспечит возможность защитникам Украины регулярно пользоваться телефонной связью.

По ее словам, украинские военнопленные долгое время находятся в российских тюрьмах, однако в течение этого периода часть их родных получила лишь формальное письменное сообщение от Международного Комитета Красного Креста о пребывании солдат в плену.

Женщина отметила, что у родных пленных нет "никакой информации" об их состоянии здоровья и месте пребывания.

"Несмотря на многомесячные просьбы и требования, мы не можем услышать голос наших защитников, чтобы убедиться, что они действительно живы. Это счастье имели только единицы из нас. Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем – доходят ли они к ним", – говорится в петиции.

В то же время российские солдаты, захваченные в плен, "давно написали и позвонили своим родным", поэтому их семьи "живут спокойно, зная об обеспеченной судьбе тех, кто приходил убивать украинцев", подчеркнула автор.

Она отметила, что родные оккупантов знают о закреплении Украиной правительственным документом права российских военнопленных на телефонные разговоры.

Однако, как подчеркивает автор петиции, это право не предусмотрено Женевской конвенцией об обращении с военнопленными в 1949 году, ведь по этому документу разрешается только переписка.

"Мы гордимся своей страной, которая, несмотря на все, что сделали российские агрессоры, придерживается международного гуманитарного права. Одновременно мы уверены, что отношение к пленным врагам должно иметь разумные границы", – отметила женщина.

Реализация этого шага не требует изменений в постановление Кабмина №413 "Об утверждении Порядка содержания военнопленных", ведь это не нарушит их право на связь с внешним миром, закрепленное Женевской конвенцией, а также не нарушит права человека, закрепленные в международных документах, добавила инициатор обращения.

10 января омбудсмен Лубинец заявил, что в настоящее время обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессор не заинтересовано в этом.

8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена, это был 51-й обмен военнопленными.

31 марта папа римский Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

7 апреля Буданов поддержал идею римского папы провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

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