Петиція про позбавлення російських полонених права на телефонний зв’язок набрала голоси

Авторка петиції вважає, що ставлення до російських полонених "має мати розумні межі"

Окупант (Фото: Ресурс окупантів)

Петиція щодо призупинення надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок набрала необхідні 25 000 голосів. Далі її має розглянути Кабінет міністрів. Про це йдеться на сайті уряду.

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У петиції, опублікованій 22 березня, авторка Інна Турова закликає призупинити надання російським полоненим права здійснювати дзвінки до того часу, поки РФ не забезпечить можливість захисникам України регулярно користуватися телефонним зв’язком.

За її словами, українські військовополонені тривалий час перебувають у російських в'язницях, проте протягом цього періоду частина їхніх рідних отримала лише формальне письмове повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста про перебування солдат у полоні.

Жінка зауважила, що рідні полонених не мають "жодної інформації" про їхній стан здоров’я та місце перебування.

"Незважаючи на багатомісячні прохання та вимоги, ми не можемо почути голос наших захисників, аби впевнитися, що вони справді живі. Це щастя мали лише одиниці з нас. Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо – чи доходять вони до них", – йдеться в петиції.

Водночас російські солдати, які захоплені в полон, "давно написали і зателефонували своїм рідним", тому їхні сім'ї "живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив вбивати українців", наголосила авторка.

Вона зазначила, що рідні окупантів знають про закріплення Україною урядовим документом права російських військовополонених на телефонні розмови.

Однак, як підкреслює авторка петиції, це право не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, адже за цим документом дозволяється лише листування.

"Ми горді своєю країною, яка попри усе, що зробили російські агресори, дотримується міжнародного гуманітарного права. Одночасно ми впевнені, що ставлення до полонених ворогів має мати розумні межі", – зауважила жінка.

Реалізація цього кроку не потребує змін до постанови Кабміну №413 "Про затвердження Порядку тримання військовополонених", адже це не порушить їхнього права на зв'язок із зовнішнім світом, закріплене Женевською конвенцією, а також не порушить права людини, закріплені у міжнародних документах, додала ініціаторка звернення.

10 січня омбудсман Лубінець заявив, що наразі обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

8 лютого Україна повернула додому 100 захисників із російського полону, це був 51-й обмін військовополоненими.

31 березня папа римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

7 квітня Буданов підтримав ідею папи римського провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

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