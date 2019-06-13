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13.06.2019, 12:15

Омелян рассказал, будет ли участвовать в выборах

Омелян рассказал, будет ли участвовать в выборах - Фото
Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр инфраструктуры не намерен участвовать в досрочных парламентских выборах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не намерен участвовать в досрочных парламентских выборах. Об этом он сообщил в эфире 5 канала.

"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в этой предвыборной кампании. Здесь такая странная политическая вакханалия происходит, что я, наверное, лучше подожду, посмотрю со стороны", – сказал Омелян.

Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке на досрочных выборах в Верховную Раду. 

Климкин вел переговоры о присоединении к партии Голос с ее лидером Святославом Вакарчуком, но к каким-либо определенным решениям они не пришли.

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Теги: владимир омелян, выборы, верховная рада
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