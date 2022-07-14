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"Они кофе пьют, кнопочки нажимают, а тебя закидывает снарядами" – перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 11:32
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Оккупанты снова делятся с родными впечатлениями об эффективной работе ВСУ, а заодно матерят свое руководство. Очередной перехват переговоров россиян опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Они (ВСУ. – Ред.) сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а тебя просто закидывает снарядами. А нам – куда стрелять, в кого стрелять? Никого нету, бл... А ты мечешься, как дол...б", – говорит оккупант. 

Про российскую армию он говорит, что она своих военнослужащих просто "отправляет на убой" и называет свою бригаду "тупорылой".

"Тут нет грамотности вообще. Ты просто идешь, а тебя уже поджидают, поджидают, поджидают... У них уже эти окопы пристрелянные".

"У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники... А наши даже попасть не могут в них, вычислить не могут".

Слушайте также: "Шойгу — профан", "Путин — пи...ас". "Схемы" опубликовали перехваты российских полковников

Сергей Бережной
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оккупанты телефонный разговор перехват СБУ
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