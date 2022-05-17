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"Они посыпались". Россия готова изменить политическую позицию по НАТО и Крыму – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 04:10
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Российская власть меняет политический словарь в вопросах расширения НАТО и статуса Крыма, а это значит – изменение политической позиции. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 16 мая.

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"Они же поплыли, посыпались", – сказал Арестович и напомнил, что одной из целей начала полномасштабной войны России против Украины было – не допустить расширения НАТО на восток.

"Эта цель провалилась. НАТО расширяется. Они не хотели, чтобы вступила одна страна – Украина, а теперь вступают две – Финляндия и Швеция", – сказал советник главы ОП.

По его мнению, в связи с этим Россия должна как-то реагировать.

"Оказывается, они никогда не были против расширения НАТО. Внимание! И они просто с Украиной имеют территориальные споры. Внимание – еще два восклицательных знака... Тут надо обратить внимание на оба этих восклицательных знака", – сказал Арестович.

Он пояснил, что в первом случае Россия врет – она выступала против расширения НАТО.

"А второй момент – это оказывается у нас "территориальные споры". Это где? Это Крым? Раньше же не было у нас никаких "территориальных споров", было "решение референдума людей, которые... решили навеки быть с Россией", а теперь оказывается "территориальные споры". Песков никогда просто так не говорит", – сказал советник главы ОП.

По его мнению, замена политического словаря всегда означает замену политической позиции.

"Они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, которое звучит так, что по Крыму – территориальные споры, а по НАТО: "мы как бы против Украины, но..." – они как бы обозначили контур своего будущего согласия", – сказал Арестович и добавил, что это "неприятная новость" для Кремля.

Наталия Медведева
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Алексей Арестович Крым нато
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