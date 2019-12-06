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Онищенко в тюрьме Германии ожидает решения суда: детали

Онищенко в тюрьме Германии ожидает решения суда: детали - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
06.12.2019, 06:27

В прокуратуре Ольденбурга уточнили, что о выходе бывшего нардепа из тюрьмы под залог речь пока не идет

Беглого бизнесмена и экс-нардепа Александра Онищенко задержали 28 ноября в городе Ахим вблизи Бремена, он будет находиться в тюрьме, ожидая решения суда об экстрадиции. Об этом сообщили 5 декабря в генеральной прокуратуре Ольденбурга, передает Deutsche Welle.

Ранее некоторые СМИ ошибочно сообщали о задержании экс-депутата в городе Аахен. "На основании запроса Украины об экстрадиции 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - отметили в прокуратуре.

На данный момент в генеральной прокуратуре Ольденбурга ждут правовую позицию адвокатов Онищенко, после чего суд будет решать, выдавать ли задержанного правоохранительным органам Украины.

Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

В прокуратуре уточнили, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет.

Ранее сообщалось, что Онищенко задержали в Германии 29 ноября.

Справка. Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

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Александр Онищенко укргаздобыча задержание прокуратура Германии
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