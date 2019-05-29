Онищенко заподозрил, что "кто-то" блокирует его возвращение домой

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

Беглый главный фигурант так называемого газового дела Александр Онищенко утверждает, что некие силы в Украине не хотят его возвращения на родину. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По словам нардепа, после года слушаний в Печерском райсуде Киева по апелляции САП из общего производства отдельно выделили его личное дело - и перенесли в Соломенский райсуд.

Онищенко утверждает, что случилось это после его заявления о намерении вернуться и "добровольно принять участие в судебном процессе, а также дать широкие показания по коррупции Порошенко".

"Кто-то не хочет моего возвращения. Кто - думайте сами", - подытожил нардеп.

В начале 20-х чисел на президентский пост заступил Владимир Зеленский, который сменил там Петра Порошенко.

Онищенко бежал из Украины в 2016-м. Наложен арест имущество. ГПУ подозревает его в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн. 21 мая он анонсировал возвращение и заявил, что может принять участие в выборах в Раду. 23 мая суд отказался принимать решение об отмене розыска; слушания перенесли на 31 мая.

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