Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 06:34

Беглый нардеп Онищенко назвал дату возвращения - хочет в Раду

Беглый нардеп Онищенко назвал дату возвращения - хочет в Раду - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Основной фигурант "газового дела" Александр Онищенко говорит о возвращении в начале июня

Реклама
Реклама

Фигурант "газового дела" беглый нардеп Александр Онищенко подтвердил намерение вернуться в Украину, чтобы участвовать в судебном процессе против него и парламентских выборах. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

"Ну, я думаю, завтра (22 мая - ред.) будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - заявил он.

Реклама

Онищенко добавил, что рассматривает вариант участия в досрочных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля. Он не указал, с какой партией может пойти.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко - ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", - сказал Александр Онищенко.

Вчера, 21 мая, ГБР начало расследование против Порошенко по заявлению вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича.

18 февраля 2019 года обвинительный акт по "газовому делу" против Онищенко и его финдиректора был передан в суд

Читайте также: От Онищенко до Гужвы. Кто хочет вернуться в Украину при Зеленском

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Онищенко, выборы, газовое дело, рада, возвращение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 