Беглый нардеп Онищенко назвал дату возвращения - хочет в Раду

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Фигурант "газового дела" беглый нардеп Александр Онищенко подтвердил намерение вернуться в Украину, чтобы участвовать в судебном процессе против него и парламентских выборах. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

"Ну, я думаю, завтра (22 мая - ред.) будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - заявил он.

Реклама

Онищенко добавил, что рассматривает вариант участия в досрочных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля. Он не указал, с какой партией может пойти.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко - ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", - сказал Александр Онищенко.

Вчера, 21 мая, ГБР начало расследование против Порошенко по заявлению вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича.

18 февраля 2019 года обвинительный акт по "газовому делу" против Онищенко и его финдиректора был передан в суд.

Читайте также: От Онищенко до Гужвы. Кто хочет вернуться в Украину при Зеленском