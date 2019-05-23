Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 16:45

Суд перенес рассмотрение дела Онищенко

Суд перенес рассмотрение дела Онищенко - Фото
Александр Онищенко (фото - скриншот видео)

Слушания по делу беглого депутата Александра Онищенко продолжится 31 мая

Суд отказался сегодня, 23 мая, принимать решение об отмене розыска беглого депутата Александра Онищенко.

Судьи обязали прокуроров предоставить "должным образом заверенную" копию принятого в Испании решение об обязанности беглеца появляться в соответствующие местных органов.

Слушания по делу Онищенко продолжится 31 мая в 10:00 в Печерском райсуде Киева.

18 февраля 2019 года обвинительный акт по "газовому делу" против Онищенко и его финдиректора был передан в суд.

26 июля 2018-го НАБУ закончило расследование дела Онищенко.

Наложен арест на 1 млн кубометров газа, 6 млн евро, 1 офисное помещение, 1 самолет и другое имущество, которое, в случае вынесения приговора суда, может быть взыскано в качестве возмещения за причиненный ущерб интересам государства.

ГПУ подозревает депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн (Установлена причастность к участию в газовой схеме 29 человек. Онищенко сбежал из Украины в 2016-м.

21 мая Онищенко анонсировал возвращение в Украину. "Ну, я думаю, завтра (22 мая - ред.) будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - заявил он.

Он рассматривает вариант участия в досрочных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля, но не указал, с какой партией может пойти.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Онищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 