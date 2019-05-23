Суд перенес рассмотрение дела Онищенко

Александр Онищенко (фото - скриншот видео)

Суд отказался сегодня, 23 мая, принимать решение об отмене розыска беглого депутата Александра Онищенко.

Судьи обязали прокуроров предоставить "должным образом заверенную" копию принятого в Испании решение об обязанности беглеца появляться в соответствующие местных органов.

Слушания по делу Онищенко продолжится 31 мая в 10:00 в Печерском райсуде Киева.

18 февраля 2019 года обвинительный акт по "газовому делу" против Онищенко и его финдиректора был передан в суд.

26 июля 2018-го НАБУ закончило расследование дела Онищенко.

Наложен арест на 1 млн кубометров газа, 6 млн евро, 1 офисное помещение, 1 самолет и другое имущество, которое, в случае вынесения приговора суда, может быть взыскано в качестве возмещения за причиненный ущерб интересам государства.

ГПУ подозревает депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн (Установлена причастность к участию в газовой схеме 29 человек. Онищенко сбежал из Украины в 2016-м.

21 мая Онищенко анонсировал возвращение в Украину. "Ну, я думаю, завтра (22 мая - ред.) будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - заявил он.

Он рассматривает вариант участия в досрочных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля, но не указал, с какой партией может пойти.