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Онкобольная заключенная выиграла иск в ЕСПЧ, тюремщики ее избили

Онкобольная заключенная выиграла иск в ЕСПЧ, тюремщики ее избили - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
28.10.2019, 12:32

Пострадавшая предполагает, что сотрудники колонии отомстили ей за обращение в европейский суд

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко написала в Facebook.  

Поводом послужило обращение представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. По предварительной информации, работники исправительного учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной, после чего женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой запрещены пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

По словам Денисовой, после вердикта суда заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний, однако во время транспортировки сопровождающие, вероятно, избили ее. Женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что она пожаловалась в ЕСПЧ.

На данный момент следователи центрального аппарата ГБР осуществляют следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

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