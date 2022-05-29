Онуфрий начал поминать весь диптих глав других церквей. Кирилла назвал только третьим

Глава УПЦ МП Онуфрий во время божественной литургии в воскресенье зачитал весь диптих глав других церквей, что является признаком главы автокефальной церкви. Кирилла он назвал третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского и без традиционных титулов "великий отец" и "наш". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на сайте УПЦ МП.

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В то же время Онуфрий и дальше пользовался диптихом РПЦ, в котором не упоминаются вселенский патриарх и главы трех церквей, признавших Православную церковь Украины, – Элладской, Александрийской и Кипрской.

Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Заря) считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата, а демарш Онуфрия – "дымовая завеса".

"То есть Кирилла – благословителя убийц – он поминает, а Варфоломея, который молится за Украину, – нет. На самом деле – способ завуалировать продолжение поминовения Кирилла. Никакая это не автокефалия – это просто дымовая завеса. Митрополит Владимир в 2011 году так же поминал – тогда тоже была автокефалия?" – написал он в Facebook.

Украинская православная церковь в составе РПЦ имеет статус самоуправляемой православной церкви с особым статусом.

27 мая собор УПЦ МП выступил против главы РПЦ Кирилла из-за его позиции относительно войны против Украины и объявил, что больше не подчиняется решениям РПЦ по Украине.

Предстоятель ПЦУ Эпифаний заявил, что целью собора УПЦ МП была попытка сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ и Кириллом.

Андрей Водяный

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