UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Онуфрий начал поминать весь диптих глав других церквей. Кирилла назвал только третьим

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 18:52
Онуфрий начал поминать весь диптих глав других церквей. Кирилла назвал только третьим - Фото
Фото: УПЦ МП

Глава УПЦ МП Онуфрий во время божественной литургии в воскресенье зачитал весь диптих глав других церквей, что является признаком главы автокефальной церкви. Кирилла он назвал третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского и без традиционных титулов "великий отец" и "наш". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на сайте УПЦ МП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В то же время Онуфрий и дальше пользовался диптихом РПЦ, в котором не упоминаются вселенский патриарх и главы трех церквей, признавших Православную церковь Украины, – Элладской, Александрийской и Кипрской.

Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Заря) считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата, а демарш Онуфрия – "дымовая завеса".

"То есть Кирилла – благословителя убийц – он поминает, а Варфоломея, который молится за Украину, – нет. На самом деле – способ завуалировать продолжение поминовения Кирилла. Никакая это не автокефалия – это просто дымовая завеса. Митрополит Владимир в 2011 году так же поминал – тогда тоже была автокефалия?" – написал он в Facebook.

  • Украинская православная церковь в составе РПЦ имеет статус самоуправляемой православной церкви с особым статусом.
  • 27 мая собор УПЦ МП выступил против главы РПЦ Кирилла из-за его позиции относительно войны против Украины и объявил, что больше не подчиняется решениям РПЦ по Украине.
  • Предстоятель ПЦУ Эпифаний заявил, что целью собора УПЦ МП была попытка сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ и Кириллом.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп онуфрий патриарх кирилл рпц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 