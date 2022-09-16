ООН хочет услышать обращение Зеленского – какие семь стран голосовали против

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала сегодня за включение в повестку сессии обращение президента Владимира Зеленского, однако семь стран – Россия и ее союзники – проголосовали против.

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По итогам голосования видно, что против выступления Зеленского в ООН проголосовали Беларусь, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил в Twitter, что Россия, попытавшись через представительство Беларуси внести "альтернативное" предложение, "снова выстрелила в ногу – на этот раз в ногу Беларуси, потому что нога самой России уже похожа на решето".

24 августа Зеленский выступил по видеосвязи перед Советом безопасности ООН, хотя представитель России требовал не давать ему слова.

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Сергій Бережний

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