ООН хочет услышать обращение Зеленского – какие семь стран голосовали против
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала сегодня за включение в повестку сессии обращение президента Владимира Зеленского, однако семь стран – Россия и ее союзники – проголосовали против.
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По итогам голосования видно, что против выступления Зеленского в ООН проголосовали Беларусь, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил в Twitter, что Россия, попытавшись через представительство Беларуси внести "альтернативное" предложение, "снова выстрелила в ногу – на этот раз в ногу Беларуси, потому что нога самой России уже похожа на решето".
- 24 августа Зеленский выступил по видеосвязи перед Советом безопасности ООН, хотя представитель России требовал не давать ему слова.
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