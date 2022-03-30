ООН намерена обсудить с Киевом и Москвой объявление гуманитарного перемирия

Заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс направляется в Киев и Москву для переговоров о возможности объявить гуманитарное перемирие. Об этом представители ООН заявили на заседании Совета Безопасности, посвященного гуманитарной ситуации в Украине, сообщает сайт ООН.

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"Генеральный секретарь поручил заместителю Мартину Гриффитсу срочно обсудить со сторонами возможные договоренности по поводу прекращения огня в гуманитарных целях в Украине",- заявила на заседании Совбеза помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя.

Она также сообщила, что Гриффитс уже "связался с обеими сторонами, которые приветствовали эту инициативу, и готов вылететь в регион в течение суток".

По данным Мсуя, с 24 февраля помощь от ООН получили примерно 890 000 человек по всей Украине, большую часть – на востоке страны. Людям доставляли еду, одеяла, лекарства, бутилированную воду и предметы гигиены.

"ООН и наши гуманитарные партнеры неустанно и беспристрастно работают, соблюдая гуманитарные принципы, ведут переговоры о безопасном доступе в окруженные районы и выводе из них людей", – сказала Мсуя. Однако усилия ООН затруднены в связи с рисками в сфере безопасности и проблемами с доступом.

"Многие маршруты нарушены, колонны с гуманитарной помощью и гуманитарные сотрудники зачастую не могут доставить помощь из-за обстрелов, боевых действий и наземных мин. Сотрудники различных гуманитарных организаций рискуют жизнью, стремясь помочь тем, кто нуждается в помощи", – завила она.

По озвученным данным, в Украине находятся более 1230 сотрудников ООН, которые работают в гуманитарных центрах по всей стране.

Сегодня было объявлено, что на 30 марта запланированы три гуманитарных коридора – из Бердянска, Мелитополя и Энергодара.

Сергей Бережной

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