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ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму

ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
04.09.2019, 18:49

Документ будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН

Организация объединенных наций опубликовала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Текст доклада, который будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН, опубликован на официальном сайте организации.

В 20-страничном докладе речь идет о нарушении в Крыму прав на гражданство, справедливое судебное разбирательство, на свободу и безопасность, на физическую и психическую неприкосновенность, а также несоблюдение права лиц, содержащихся под стражей.

Отмечаются нарушения свободы мысли, совести, убеждений и религии, свободы мнений и их свободного выражения, свободы мирных собраний и ассоциации.

Сообщается о нарушении прав на сохранение самобытности, культуры и традиций, а также экономических, социальных и культурных прав, права на образование на родном языке, и имущественных прав.

Кроме того, в докладе говорится об игнорировании запрещения принудительного призыва на военную службу и принудительном перемещении населения.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении дел с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму.

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях в Крыму, а также, чтобы права на свободу выражения взглядов, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации по любым основаниям. Власти Российской Федерации предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарского общества, включая запрет на деятельность Меджлиса, с целью сохранения ее представительных институтов. Кроме того, власти Российской Федерации необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке ", - говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

Сегодня в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений создали шесть подкомитетов и выбрали их руководителей. 

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антониу гутерреш ООН Крым права человека
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