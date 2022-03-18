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ООН: Рост числа жертв среди мирного наcеления Украины требует специального расследования

18.03.2022, 10:41
ООН: Рост числа жертв среди мирного наcеления Украины требует специального расследования - Фото
Розмари ДиКарло (Фото - EPA)

Масштабы жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине требует тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных, заявила помощник генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

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17 марта ДиКарло сделала доклад для членов Совета Безопасности ООН, посвященный ситуации с угрозами для гражданского населения Украины в связи со вторжением России.

Она сообщила о ежедневных обстрелах городов, подчеркнув, что многие из этих обстрелов были неизбирательными.

В период с 24 февраля по 15 марта Управление Верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ) документально зафиксировало 1900 пострадавших среди гражданского населения, из них 726 человек были убиты, в том числе 52 ребенка. Реальные цифры определенно значительно выше. Главную опасность для гражданских по-прежнему несут обстрелы населенных пунктов.

ДиКарло также сообщила, что сотрудники УВКПЧ в Донецке следят за развитием событий вокруг инцидента 14 марта, когда, как сообщается, двадцать мирных жителей были убиты советской баллистической ракетой "Точка-У", которая, вероятно, содержала кассетные боеприпасы.

Отдельную обеспокоенность ООН вызывают случаи преследования и похищения гражданских лиц на временно оккупированных Россией территориях Украины.  

Замгенсека ООН заявила, что все случаи атак по гражданским целям должны быть тщательно расследованы и виновные за них привлечены к ответственности. 

Она подчеркнула, что международное право "максимально ясно" в отношении соблюдения прав гражданского населения в ходе военных конфликтов.

Сергей Бережной
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гибель гражданских ООН
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