ООН: Рост числа жертв среди мирного наcеления Украины требует специального расследования

Масштабы жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине требует тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных, заявила помощник генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

17 марта ДиКарло сделала доклад для членов Совета Безопасности ООН, посвященный ситуации с угрозами для гражданского населения Украины в связи со вторжением России.

Она сообщила о ежедневных обстрелах городов, подчеркнув, что многие из этих обстрелов были неизбирательными.

В период с 24 февраля по 15 марта Управление Верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ) документально зафиксировало 1900 пострадавших среди гражданского населения, из них 726 человек были убиты, в том числе 52 ребенка. Реальные цифры определенно значительно выше. Главную опасность для гражданских по-прежнему несут обстрелы населенных пунктов.

ДиКарло также сообщила, что сотрудники УВКПЧ в Донецке следят за развитием событий вокруг инцидента 14 марта, когда, как сообщается, двадцать мирных жителей были убиты советской баллистической ракетой "Точка-У", которая, вероятно, содержала кассетные боеприпасы.

Отдельную обеспокоенность ООН вызывают случаи преследования и похищения гражданских лиц на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Замгенсека ООН заявила, что все случаи атак по гражданским целям должны быть тщательно расследованы и виновные за них привлечены к ответственности.

Она подчеркнула, что международное право "максимально ясно" в отношении соблюдения прав гражданского населения в ходе военных конфликтов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.