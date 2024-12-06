ОП: Ермак обсудил планы России и ситуацию на фронте с представителями Трампа

Как отмечают в ОП, украинская делегация посетила три штата во время визита в США

Украинская делегация в США (Фото: ОП)

В Офисе президента Украины официально раскрыли подробности визита главы ОП Андрея Ермака в США. Он посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, обсудив планы России в войне.

В ходе встречи с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа обсудили планы России, а также то, какие шаги нужно предпринять, чтобы их сорвать. Ермак также подробно рассказал о ситуации на фронте и вручил флаги нескольких бригад.

В Белом доме глава ОП встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

Также состоялись встречи:

→ с председателем Хельсинкской комиссии и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном;

→ сопредседателем юридического комитета Сената Линдси Грэмом;

→ лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом;

→ заместителем государственного секретаря Джоном Бассом;

→ лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Хакимом Джеффрисом;

→ филантропом Уильямом Альбертом Акманом;

→ другими представителями бизнес-кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Возглавляла делегацию первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

5 декабря Reuters сообщало, что Ермак с командой встретился с представителями Трампа в Вашингтоне. Ожидалось, что на встрече будет и Кит Келлогг.

6 декабря CNN сообщило, что Ермак встречался в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

В тот же день стало известно, что Салливан пообещал "лавину" военной помощи Украине во время встречи с Ермаком.