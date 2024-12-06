ОП: Єрмак обговорив плани Росії та ситуацію на фронті із представниками Трампа
В Офісі президента України офіційно розкрили подробиці візиту голови ОП Андрія Єрмака до США. Він відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду та обговорив плани Росії у війні.
Під час зустрічі з представниками команди обраного президента США Дональда Трампа обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати. Єрмак також детально розповів про ситуацію на фронті та вручив прапори кількох бригад.
У Білому домі голова ОП зустрівся із радником з національної безпеки президента США Джейком Салліваном.
Також відбулися зустрічі:
→ з головою Гельсінської комісії та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном;
→ співголовою юридичного комітету Сенату Ліндсі Гремом;
→ лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом;
→ заступником державного секретаря Джоном Бассом;
→ лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом;
→ філантропом Вільямом Альбертом Акманом;
→ іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.
Очолювала делегацію перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- 5 грудня Reuters повідомляло, що Єрмак із командою зустрівся з представниками Трампа у Вашингтоні. Очікувалося, що на зустрічі буде і Кіт Келлог.
- 6 грудня CNN повідомило, що Єрмак зустрічався у Вашингтоні з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та новим радником Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волтцем.
- Того ж дня стало відомо, що Салліван пообіцяв "лавину" військової допомоги Україні під час зустрічі з Єрмаком.