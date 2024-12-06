ОП: Єрмак обговорив плани Росії та ситуацію на фронті із представниками Трампа

Як зазначають в ОП, українська делегація відвідала три штати під час візиту до США

Українська делегація у США (Фото: ОП)

В Офісі президента України офіційно розкрили подробиці візиту голови ОП Андрія Єрмака до США. Він відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду та обговорив плани Росії у війні.

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Під час зустрічі з представниками команди обраного президента США Дональда Трампа обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати. Єрмак також детально розповів про ситуацію на фронті та вручив прапори кількох бригад.

У Білому домі голова ОП зустрівся із радником з національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

Також відбулися зустрічі:

→ з головою Гельсінської комісії та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном;

→ співголовою юридичного комітету Сенату Ліндсі Гремом;

→ лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом;

→ заступником державного секретаря Джоном Бассом;

→ лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом;

→ філантропом Вільямом Альбертом Акманом;

→ іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Очолювала делегацію перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

5 грудня Reuters повідомляло, що Єрмак із командою зустрівся з представниками Трампа у Вашингтоні. Очікувалося, що на зустрічі буде і Кіт Келлог.

6 грудня CNN повідомило, що Єрмак зустрічався у Вашингтоні з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та новим радником Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волтцем.

Того ж дня стало відомо, що Салліван пообіцяв "лавину" військової допомоги Україні під час зустрічі з Єрмаком.