ОП о запрете книги о Стусе: Удивлены формулировками суда, но под сомнение не ставим

На Банковой отметили, что научные исследования истории не могут ограничиваться "из-за эмоций отдельных участников событий прошлого"

В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение Дарницкого райсуда Киева по книге "Дело Василия Стуса", как и намерение автора Вахтанга Кипиани подать на это решение апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Там считают, что "это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права.".

"Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", – говорится в сообщении ОП.

В частности, там считают "странным" определение Виктора Медведчука как "персонажа (действующего лица) произведения". В ОП отметили, что документальная основа книжки не вызывает у них никаких сомнений. "Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения", – сказано в сообщении.

При этом в ОП решили напомнить, что в Украине запрещена цензура в любых ее проявлениях.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработка материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться из-за эмоций отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников", – сказано в сообщении.

Летом 2019 г издательство Vivat опубликовало книгу авторства Кипиани о суде над Стусом. Она на 90% состоит из архивных документов, которые стали доступны с открытием архивов КГБ. В деле фигурирует и Виктор Медведчук. Тогда он был молодым адвокатом. Именно его советское государство выбрало, чтобы представлять интересы Стуса в суде.

Когда вышла книга, Медведчук захотел ее запретить.

19 октября 2020 г суд частично удовлетворил иск Медведчука к Кипиани и издательству Vivat. Vivat подает апелляцию.

Вадим Ребрина

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