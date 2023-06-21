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ОП собрал еврейских лидеров: Израиль может помочь Украине в защите от иранских дронов

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21.06.2023, 17:30
ОП собрал еврейских лидеров: Израиль может помочь Украине в защите от иранских дронов - Фото
Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-встречу с представителями еврейских организаций, еврейской общины и израильских СМИ, в ходе которой призвал содействовать усилению военной помощи Украине со стороны Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Считаю, что сегодня именно Израиль может помочь Украине в вопросе защиты от иранских дронов. И мы очень надеемся на создание совместной инициативы по этому поводу", – подчеркнул Ермак.

По его словам, сегодня Украина четко определила свой цивилизационный путь как демократической европейской страны, в которой с глубоким уважением относятся ко всем народам и чтят память жертв Голодомора и Холокоста.

Империалистические потуги России всегда были направлены на унижение ценности и значения как украинского, так и еврейского народов, и высказывания российского диктатора Владимира Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского снова подчеркивают это, сказал глава ОП.

Ермак поблагодарил за соответствующую реакцию представителей еврейской общины: "Кремль не просто толерирует, а подстрекает рост ксенофобии и антисемитизма не только в России, но и во всем мире. Именно поэтому крайне важен решительный публичный ответ еврейских общественных деятелей и прозрачная позиция политического руководства страны".

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на антисемитское выражение Путина, который назвал его "позором еврейского народа", сравнив главу Кремля с нацистским тираном Адольфом Гитлером.
Вадим Ребрина
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Израильвладимир путинантисемитизмандрей ермак
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