ОП зібрав єврейських лідерів: Саме Ізраїль може допомогти Україні у захисті від іранських дронів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками єврейських організацій, єврейської громади та ізраїльських ЗМІ, під час якої закликав сприяти посиленню військової допомоги Україні з боку Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба ОП.

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"Вважаю, що сьогодні саме Ізраїль може допомогти Україні в питанні захисту від іранських дронів. І ми дуже сподіваємося на створення спільної ініціативи щодо цього", – наголосив Єрмак.

За його словами, сьогодні Україна чітко визначила свій цивілізаційний шлях як демократичної європейської країни, у якій із глибокою повагою ставляться до всіх народів і вшановують пам’ять жертв Голодомору та Голокосту.

Натомість імперіалістичні потуги Росії завжди були спрямовані на приниження цінності та значення як українського, так і єврейського народів, і висловлювання російського диктатора Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського ще раз підкреслюють це, сказав глава ОП.

Єрмак подякував за відповідну реакцію представників єврейської громади: "Кремль не просто толерує, а підбурює зростання ксенофобії й антисемітизму не лише в Росії, а й в усьому світі. Саме тому вкрай важливою є рішуча публічна відповідь єврейських громадських діячів і прозора позиція політичного керівництва країни".

Президент Володимир Зеленський відреагував на антисемітський вислів Путіна, який назвав його "ганьбою єврейського народу", порівнявши главу Кремля з нацистським тираном Адольфом Гітлером.

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