Президент Володимир Зеленський відреагував на антисемітський вислів диктатора Володимира Путіна, який назвав його "ганьбою єврейського народу", порівнявши главу кремля з нацистським тираном Адольфом Гітлером. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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Виступаючи на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Путін заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу".

За словами українського лідера, Путін начебто "не до кінця розуміє свої слова".

"Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", — сказав Зеленський.

Під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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