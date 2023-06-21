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Зеленський відповів Путіну про "ганьбу єврейського народу": Він король антисемітів після Гітлера

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21.06.2023, 14:19
Зеленський відповів Путіну про
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський відреагував на антисемітський вислів диктатора Володимира Путіна, який назвав його "ганьбою єврейського народу", порівнявши главу кремля з нацистським тираном Адольфом Гітлером. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

Виступаючи на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Путін заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу".

За словами українського лідера, Путін начебто "не до кінця розуміє свої слова".

"Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", — сказав Зеленський.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнаволодимир путінпропагандаантисемітизм
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