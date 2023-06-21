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Зеленский ответил Путину о "позоре еврейского народа": Он король антисемитов после Гитлера

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 14:19
Зеленский ответил Путину о
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на антисемитское высказывание диктатора Владимира Путина, который назвал его "позором еврейского народа", сравнив главу кремля с нацистским тираном Адольфом Гитлером. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Выступая на так называемом Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа".

По словам украинского лидера, Путин как будто "не до конца понимает свои слова". 

"Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — сказал Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнавладимир путинпропагандаантисемитизм
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