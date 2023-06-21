Зеленский ответил Путину о "позоре еврейского народа": Он король антисемитов после Гитлера

Президент Владимир Зеленский отреагировал на антисемитское высказывание диктатора Владимира Путина, который назвал его "позором еврейского народа", сравнив главу кремля с нацистским тираном Адольфом Гитлером. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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Выступая на так называемом Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа".

По словам украинского лидера, Путин как будто "не до конца понимает свои слова".

"Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — сказал Зеленский.

Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.

В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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