Оперативная информация по российскому вторжению от Генштаба ВСУ

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 марта, российские захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Так, сегодня противник нанес авиаудар по Белой Церкви. Повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

По имеющейся информации, с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных компаний по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнера.

Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями ВСУ уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Также сбиты два самолета российских оккупантов, три летчика взяты в плен, один – уничтожен. Сбиты пять вертолетов и один БПЛА врага.

Вадим Ребрина

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