ОПОРА: новых 33 нардепа использовали бюджетные ресурсы да выборах

День выборов (фото - ЕРА)

В Верховную Раду IX созыва проходят 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

По итогам парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду повторно избраны 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Из них трое - в числе 12 нардепов, которые чаще всех использовали средства государственной субвенции в агитации, говорится в сообщении.

В период с июня 2018-го по июль 2019-го наблюдатели ОПОРы зафиксировали 2724 случая пиара на бюджетных ресурсах со стороны 147 депутатов, избранных в мажоритарных округах и 27 - по партийным спискам.

В Гражданской сети сообщают, что среди народных депутатов, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях, только трем из первых двенадцати удалось вновь переизбраться в Верховную Раду. Это Игорь Гузь (179 случаев пиара), победивший в 19-ом избирательном округе; Сергей Рудык (100 случаев), победивший в округе №198, и Антон Яценко (79 случаев) - победитель в округе №200.

Что касается остальных 30 парламентариев, то наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали с их стороны от 1 до 54 случаев использования субвенций в агитации. В частности, больше всего их зафиксировано со стороны Михаила Бондаря (№118) , Олеся Довгого (№102), Ярослава Дубневича (№120), Николая Кучера (№17) и Тараса Батенко (№123), отмечают в ОПОРЕ.

В Гражданской сети отмечают, что в условиях проведения демократических выборов использование бюджетных ресурсов в агитационных целях кандидатов и партий - негативная практика.

"Депутаты ставят себе в заслугу привлечение бюджетных средств на определенные объекты (спортивные площадки и т.д.) и приобретение оборудования (компьютеры и т.п.) и тем самым подменяют собой полномочия органов местного самоуправления, которые должны решать подобные проблемы. Обязанность депутатов - принимать законы. Фактически большинство из них акцентируют свое внимание на том, сколько им удалось привлечь средства в свой округ, а не на том, какие законодательные инициативы они разработали или приняли и как они влияют на жизнь граждан ", - объясняют в ОПОРЕ.

Также в организации отмечают, что очень часто субвенции выделяются на объекты, которые более привлекательны для проведения различных пиар-акций. В меньшей степени на объекты, требующие первоочередной реконструкции или строительства.

25 июля в ОПОРе заявили, что последствия применения технологии двойников в семи одномандатных избирательных округах (в шести из которых не победили кандидаты от Слуги народа) имели негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов.