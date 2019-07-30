Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОПОРА: новых 33 нардепа использовали бюджетные ресурсы да выборах

ОПОРА: новых 33 нардепа использовали бюджетные ресурсы да выборах - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
30.07.2019, 20:41

В период с июня 2018-го по июль 2019-го наблюдатели ОПОРы зафиксировали 2724 случая пиара на бюджетных ресурсах

В Верховную Раду IX созыва проходят 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

По итогам парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду повторно избраны 33 депутата, которые использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях. Из них трое - в числе 12 нардепов, которые чаще всех использовали средства государственной субвенции в агитации, говорится в сообщении.

В период с июня 2018-го по июль 2019-го наблюдатели ОПОРы зафиксировали 2724 случая пиара на бюджетных ресурсах со стороны 147 депутатов, избранных в мажоритарных округах и 27 - по партийным спискам.

В Гражданской сети сообщают, что среди народных депутатов, которые больше всего использовали бюджетные ресурсы в собственных медийных и агитационных целях, только трем из первых двенадцати удалось вновь переизбраться в Верховную Раду. Это Игорь Гузь (179 случаев пиара), победивший в 19-ом избирательном округе; Сергей Рудык (100 случаев), победивший в округе №198, и Антон Яценко (79 случаев) - победитель в округе №200.

Что касается остальных 30 парламентариев, то наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали с их стороны от 1 до 54 случаев использования субвенций в агитации. В частности, больше всего их зафиксировано со стороны Михаила Бондаря (№118) , Олеся Довгого (№102), Ярослава Дубневича (№120), Николая Кучера (№17) и Тараса Батенко (№123), отмечают в ОПОРЕ.

В Гражданской сети отмечают, что в условиях проведения демократических выборов использование бюджетных ресурсов в агитационных целях кандидатов и партий - негативная практика.

"Депутаты ставят себе в заслугу привлечение бюджетных средств на определенные объекты (спортивные площадки и т.д.) и приобретение оборудования (компьютеры и т.п.) и тем самым подменяют собой полномочия органов местного самоуправления, которые должны решать подобные проблемы. Обязанность депутатов - принимать законы. Фактически большинство из них акцентируют свое внимание на том, сколько им удалось привлечь средства в свой округ, а не на том, какие законодательные инициативы они разработали или приняли и как они влияют на жизнь граждан ", - объясняют в ОПОРЕ.

Также в организации отмечают, что очень часто субвенции выделяются на объекты, которые более привлекательны для проведения различных пиар-акций. В меньшей степени на объекты, требующие первоочередной реконструкции или строительства.

25 июля в ОПОРе заявили, что последствия применения технологии двойников в семи одномандатных избирательных округах (в шести из которых не победили кандидаты от Слуги народа) имели негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов.

Напишите нам
выборы бюджетные средства опора
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 