Опора увидела в "Лиге смеха" незаконную агитацию за Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

В гражданской сети Опора заявили, что зафиксировали признаки агитации за кандидата в президенты Владимира Зеленского на концертах шоу "Лига смеха", которые проходили в январе 2019 года в регионах Украины. Об этом на пресс-конференции заявил аналитик сети Александр Клюжев, сообщает Укринформ.

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в января 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром Лига смеха, учредителем которого является кандидат на пост президента Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", - сказал Клюжев.

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По его словам, согласно закону о выборах, кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, но делать это должен из избирательного фонда.

Вместе с тем известно, что 25 февраля Верховный суд отказал журналистке и кандидату в президенты Юлии Литвиненко в удовлетворении иска против Зеленского и телеканала 1+1, в котором Литвиненко требовала признать незаконной предвыборной агитацией трансляцию 12 эпизода 4 сезона шоу "Лига Смеха" на 1+1. Об этом сообщает theБабель, в распоряжении которого есть соответствующее решение суда.

Также Литвиненко требовала установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Зеленского.

Свои требования журналистка обосновывала тем, что "затраты на съемку телепередачи были не за счет средств избирательного фонда", что является нарушением закона.

Суд в отказал Литвиненко в полном объеме, поскольку она не смогла предоставить доказательств нарушений.