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20.06.2019, 11:59

Опрос: 43% украинцев - за прямые переговоры с РФ и боевиками

Опрос: 43% украинцев - за прямые переговоры с РФ и боевиками - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным опроса, только 7% респондентов выступают за военный путь установления мира в Донбассе

43% украинцев назвали переговоры и компромисс с руководством России, а также с террористическими организациями Л/ДНР основным путем, которым можно добиться мира в  Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг.

31% опрошенных считают, что нужно сочетать военное сдерживание так называемых Л/ДНР с международными санкциями против России.

7% выступают за военный путь установления мира (активные наступательные действия). "Остальные 7% считают, что конфликт необходимо заморозить, отгораживаясь от Л/ДНР и не признавая их официально", - отмечается в сообщении.

11% опрошенных не смогли определиться со своим видением пути установления мира в Донбассе.

Идея переговоров пользуется наибольшей поддержкой во всех макрорегионах, кроме запада (где его выбрали 24%).

Наибольшая поддержка - среди опрошенных юга (70%), Донбасса (62%) и востока (49%). Военно-дипломатический путь поддерживает более 51% респондентов на западе, 11% на юге и 12% - в Донбассе. Самая высокая поддержка военного пути установления мира наблюдается в центре (12%) и в Донбассе (10%).

Опрос по методу личного интервью проведен 7-10 июня 2019 года среди 2001 украинца от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%

16 мая 2019 года опрос центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг показал, что 55% украинцев поддерживали прямые переговоры с боевиками.

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Теги: Россия, боевики, переговоры, опрос, мир, Соцмониторинг
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