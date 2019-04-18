Опрос группы Рейтинг: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

По данным опроса с 12 по 16 апреля, 73% украинцев среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, отдадут голос за Владимира Зеленского, а 27% - за действующего главу государства Петра Порошенко. Это видно в результатах исследования социологической группы Рейтинг.

Среди тех, кто просто намерен голосовать во втором туре выборов, 58% - за Зеленского, 22% - за Порошенко, и еще 20% - не определились.

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Среди всех опрошенных 52% сказали, что проголосуют за Зеленского, 19% - за Порошенко, 19% не определились, а 10% не собираются голосовать.

"Зеленский является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны", - отметили социологи.

62% опрошенных верят, что следующим президентом станет Зеленский, 17% - что Порошенко. Еще 22% не определились с ответом.

72% тех, кто намерен принять участие во втором туре, заявили о полной уверенности в своем выборе и желании прийти на избирательные участки 21 апреля. Еще 22% отметили, что хотя и не уверены в выборе, все равно придут и проголосуют. Лишь 2% отметили, что не уверены в выборе и голосовать скорее всего не придут.

Общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.

Опрос проведет 12-16 апреля 2019 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,8%.