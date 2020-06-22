Опрос КМИС. Украинцы не ностальгируют за прошлым, россияне - наоборот

Иосиф Сталин (фото - EPA)

Половина украинцев (50%) не жалеет о распаде СССР, но при этом каждый третий (34%) - выражает сожаление. В стране-агрессоре России ситуация - зеркально противоположная: 65% россиян сожалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Социологи отметили, что год назад сравнивалось также отношение к личности Иосифа Сталина в Украине и РФ.

"Украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем россияне, и эта тенденция, усиливается", - отмечается в сообщении.

Среди украинцев преобладает негативное отношение к Сталину: год назад 40% относились к нему с неприязнью, страхом или ненавистью, 25% относились безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или увлечением).

А в России положительно к Сталину относилось 52% (то есть на 36% больше, чем в Украине), а отрицательно - только 14%, безразлично примерно столько же, сколько в Украине (26%); другие не определились с ответом.

"В Украине Сталин, безусловно, отрицательная фигура, а в России – положительная", - уточнили социологи.

Опрос проводился с 24 по 31 мая методом телефонного интервью среди достигших возраста 18 лет и старше среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,2%.

В феврале 2018 года по опросу группы Рейтинг о распаде СССР сожалели 30% украинцев .

Читайте также: С 2013 года число одобряющих советский период Украины снизилось - опрос КМИС