Опрос Рейтинга: Оптимисты-избиратели - у Слуги народа и Голоса

Верховная Рада (фото - president.gov.ua)

Среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Владимира Зеленского Слуга народа и Святослава Вакарчука Голос, больше оптимистов по части состояния дел в стране, чем среди симпатиков других партий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Пессимистов больше всего среди тех, кто планирует голосовать за партии Европейская Солидарность и Оппозционная платформа/За життя.

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно опросу, проведенному в мае, только 30% украинцев тогда считали, что страна движется в правильном направлении.

Читайте также: Сколько украинцев довольны работой Зеленского: опрос Рейтинга