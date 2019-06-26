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26.06.2019, 11:09

Опрос Рейтинга: Оптимисты-избиратели - у Слуги народа и Голоса

Опрос Рейтинга: Оптимисты-избиратели - у Слуги народа и Голоса - Фото
Верховная Рада (фото - president.gov.ua)

33% украинцев, участвовавших в соцопросе, считают, что страна движется "в правильном направлении", но 40% сегодняшний курс не поддерживают

Среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Владимира Зеленского Слуга народа и Святослава Вакарчука Голос, больше оптимистов по части состояния дел в стране, чем среди симпатиков других партий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг

Пессимистов больше всего среди тех, кто планирует голосовать за партии Европейская Солидарность и Оппозционная платформа/За життя.

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно опросу, проведенному в мае, только 30% украинцев тогда считали, что страна движется в правильном направлении. 

Читайте также: Сколько украинцев довольны работой Зеленского: опрос Рейтинга

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Теги: Слуга народа, рейтинг, выборы, голос, опрос, европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За життя
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