Соцопрос: лишь 30% считают, что Украина идет в нужном направлении

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30% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, 49% - противоположного мнения. Таковы результаты соцопроса, который группа Рейтинг проводила 16-21 мая.

Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается с начала года, отмечают социологи.

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Относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, - среди жителей Запада и молодых респондентов, избирателей БПП-Солидарности и партии Святослава Вакарчука Голос.

Растет запрос на радикальные изменения в стране (87%). Только 5% опрошенных выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое.

Запрос на изменения присущ представителям всех возрастных, региональных и электоральных групп, отмечают социологи.